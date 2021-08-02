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التعليم: تأخر وصول أوراق امتحانات الثانوية بإحدى اللجان بالمنيا

11:16 ص الإثنين 02 أغسطس 2021
التعليم: تأخر وصول أوراق امتحانات الثانوية بإحدى اللجان بالمنيا

امتحانات الثانوية العامة

كتب- مصراوي:

قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان اليوم الإثنين، إنه في إطار المتابعة اليومية لسير الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالتواصل مع مديري المديريات التعليمية، ورؤساء الغرف بالمديريات التعليمية للتأكد من وصول أوراق الامتحان إلى اللجان الخاصة بامتحانات طلاب الثانوية العامة 2020/2021 في مواعيدها.

تم إبلاغ غرفة العمليات المركزية من جانب غرفة العمليات الفرعية لمحافظة المنيا اليوم، بوقوع حادث سير لسيارة تحمل عدد "2" صندوق خاص بامتحان طلاب إحدى لجان أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتم إتخاذ الإجراءات الفورية لتعويض اللجنة المذكورة بكراسات أسئلة الامتحان، والتواصل مع رؤساء اللجان باحتساب وقت إضافى للطلاب من بداية توزيع الأسئلة، وكذلك التحفظ على الصناديق التالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ونقلها لمركز توزيع الأسئلة.

كما تم التنسيق مع وزارة الصحة للرعاية والاطمئنان على المصابين.

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