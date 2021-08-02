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تستمر 48 ساعة.. بيان عاجل من البيئة بشأن مستويات تلوث الهواء خلال الموجة الحارة

10:31 ص الإثنين 02 أغسطس 2021
تستمر 48 ساعة.. بيان عاجل من البيئة بشأن مستويات تلوث الهواء خلال الموجة الحارة

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:​

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أنه استنادا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة ومن خلال منظومة ‏الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، فقد تلاحظ انخفاض ‏مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية، حيث الهدوء النسبي للرياح مع التهوية ‏الرأسية السيئة وساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية المختلفة خاصة خلال ‏ساعات الصباح الباكر ومع دخول ساعات الليل.

وأضافت الوزيرة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع استمرار هذه الحالة خلال 48 ساعة القادمة ليبدأ التحسن التدريجي بداية من يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021.‏

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة ‏في العديد من أنحاء الجمهورية ستقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء وكذلك التحديثات ‏الخاصة بتوقعات معاملات التهوية المؤثرة على جودة الهواء والتي يتم نشرها من خلال ‏صفحة تنبؤات نوعية الهواء بموقع وزارة البيئة.‏

وأوضحت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين ‏متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى ‏‏19808 أو التواصل عبر الواتس أب على رقم 01222693333.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تلوث الهواء الموجة الحارة

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