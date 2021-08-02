الغواصة (S-44) الألمانية تصل قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية

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كتب- محمد سامي:

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة (S-44) من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع قادمة من ميناء "كيل"، بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصري، ويمثل إنضمام الغواصة (S-44) تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحري، وبما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذى أستلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021 ، مما يعكس عمق علاقات التعاون التى تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة المانيا الاتحادية.

ويمثل إقتناء الغواصة (S-44) ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يساهم فى رفع تصنيفها عالمياً.

من جانبه أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية فى كلمته أثناء الإحتفال بوصول الغواصة (S-44) إلى قاعدة الإسكندرية أن القوات البحرية تواصل سعيها لإمتلاك أحدث نظم التسليح البحرى لتظل على العهد دائماً فى حماية سواحل مصر ومصالحها الإقتصادية، موجهًا الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة فى تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية .

حضر مراسم الإستقبال عدد من قادة القوات المسلحة ، وعدد من قدامى قادة القوات البحرية ، والسفير الألمانى بالقاهرة، والملحق العسكري الألماني بالقاهرة، وعدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوى وعدد من طلبة جامعة الأسكندرية ، وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطنى محافظة الإسكندرية.

وشهدت سواحل مدينة الأسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحرى ضم أكثر من خمسين وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام شاهده أعداد غفيرة من المواطنين وذلك إحتفالاً بوصول الغواصة (S-44).