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كورونا في 24 ساعة.. 4 وفيات جديدة في مصر والوزراء ينفي استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين

06:54 ص الإثنين 02 أغسطس 2021
كورونا في 24 ساعة.. 4 وفيات جديدة في مصر والوزراء ينفي استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين

أرشيفية

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس هو خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 230699 حتى اليوم.

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