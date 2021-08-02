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البنك المركزي: النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية ليست نهائية وقابلة للتطوير

01:30 ص الإثنين 02 أغسطس 2021
البنك المركزي: النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية ليست نهائية وقابلة للتطوير

صور العملات البلاستيكية

القاهرة-(أ ش أ):

صرح مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري بأن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير.

وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه النماذج هي واحدة من نماذج متعددة يجري تصميمها للعملات البلاستيكية المقرر طرحها بالسوق قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن العملات البلاستيكية الجديدة ستكون مصممة من 13 طبقة.

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية صورا لعملات بلاستيكية للعملة المصرية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها والتي من المقرر أن يطرحها البنك المركزي قبل نهاية العام.

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