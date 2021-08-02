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برلماني: "اتكلم عربي" جرس إنذار للجميع للحفاظ على اللغة والهوية المصرية

12:44 ص الإثنين 02 أغسطس 2021
برلماني: "اتكلم عربي" جرس إنذار للجميع للحفاظ على اللغة والهوية المصرية

النائب هشام الجاهل

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بإعلان وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إتاحة مناهج اللغة العربية والتربية الدينية وقبول الآخر عبر تطبيق "اتكلم عربي"، بداية من اليوم الأحد.

وأكد الجاهل أن الدولة المصرية تأخرت كثيرًا في اتخاذ هذه الخطوات؛ ولكن حان الوقت لتفعيلها، مما يسهم في ربط المصريين بالخارج بوطنهم.

وقال النائب، خلال بيان له، إن توفير مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية عبر تطبيق "اتكلم عربي"، يهدف بشكل كبير إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، كما أنها من المناهج المعنية بالحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعلم اللغة العربية هو الوسيلة الوحيدة لربط المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم وثقافتهم المصرية، كما يعزز من إدراك أبناء الوطن لقيمة اللغة الوطنية ومعرفة حقيقة الأمور عن وطنهم.

مجلس النواب اللغة العربية التربية الدينية هشام الجاهل الهوية المصرية

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