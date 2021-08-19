​من 7 بنود.. نقيب المحامين يوجّه بتقديم دورة في اللغة والصياغة وفنون المرافعات

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتكليف مكتبه الفني وبالتعاون مع معهد المحاماة بتقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة وفنون الأداء في المرافعات.

وتضمن القرار الذي أصدره نقيب المحامين:

أولًا: أوكل النقيب العام لمكتبه الفني وبالتعاون مع معهد المحاماة تقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة وفنون الأداء في المرافعات.

ثانيًا: تقدم الدورة لمدة 3 أيام يتناول المحاضر أحد محاور ثلاثة عن كل يوم.

ثالثًا: قبل النقيب العام للمحامين تطوع المحاضرين دون أجر. فلا يتقاضى أحد السادة الأساتذة المحاضرين أجرًا عن تطوعه بناء على طلبهم.

رابعًا: يبدأ انعقاد الدورة بالتاسع عشر من شهر سبتمبر للعام الجاري 2021.

خامسًا: تقبل النقابة العامة تسجيل المحامين للاشتراك في الدورة على النحو الذي سيبينه المكتب الفني، وتفتح النقابة العامة باب التسجيل لكافة المحامين بمصر والدول العربية الشقيقة.

سادسًا: كلف االنقيب العام المكتب الفني له بإصدار بيان توضيحي لكافة التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة من حيث محاورها وطرق التسجيل وشروطه وشهادات الحضور للمحامين على وجه السرعة على أن يفتح باب التسجيل يوم 29 أغسطس 2021.

سابعًا: يتولى الأمين العام متابعة وتنفيذ هذا القرار.