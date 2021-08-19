الجيزة: إيقاف أعمال بناء مخالف بهضبة الأهرام

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، نجاح قطاع هضبة الأهرام، في إيقاف أعمال تشطيب بدون ترخيص بمحل مخالف بالعقارات أرقام/ ٤٣٩ قطعه ح، ٣٣٣ قطعة (أ) بحدائق الأهرام وتم تكسير السيراميك وسحب المعدات وكافة مواد التشطيب وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

كما قام قطاع الهضبة بضبط وإيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن ٤١١ قطعة ح لقيام المخالف بصب الفراغ السياحي مخالفا بذلك الرسومات الهندسية للترخيص وعلى الفور تم تكسيره ومصادره الأخشاب وكافة مواد الإنشاء وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية بنطاق الأحياء لتفعيل القانون وردع المخالفين وتحت إشراف تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم.