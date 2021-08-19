وزير الكهرباء: نجحنا في توليد الطاقة إلى ليبيا ونسعى إلى الربط الكهربائي مع أوروبا

(أ ش أ):

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن تدشين مشروعات كهرباء للربط مع ليبيا وتوسيع المحطات القائمة بالفعل، هو هدف أساسي واستراتيجي بالنسبة للبلدين في ظل إصرار مصر على مد الجانب الليبي بكل ما يحتاجه من الطاقة الكهربائية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.

وأضاف شاكر، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الخميس، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في توليد طاقة كهربائية إلى ليبيا من خلال مشروعات قائمة بالفعل.

وأشار إلى أنه يتم العمل بشكل دائم على تقوية خطوط الربط مع دول الجوار مثل الأردن والسودان وليبيا، مبينا في الوقت ذاته أن الهدف في الفترة المقبلة الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال الكابلات البحرية التي ستصل إلى أكثر من دولة داخل أوروبا.

وكشف أن هناك مشروعًا عملاقًا تدرسه وزارة الكهرباء خلال الآونة الأخيرة، بحيث يكون هناك ربط كهربائي كبير مع دولة قبرص ومنها إلى كريت ثم إلى دولة اليونان، وهناك تواصل كبير بين مصر واليونان في هذا الصدد.

وأوضح أن هناك مشروعًا آخر تدرسه الوزارة المصرية عن كثب ووصلت إلى مراحل متقدمة للغاية فيه وهو مشروع للربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويتحمل هذا المشروع العملاق نحو 2000 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، وتقوم طبيعة المشروع على تبادل الكهرباء بين البلدين خلال وقت الذروة التي يكون فيها الاستهلاك الأعلى على مدار اليوم.