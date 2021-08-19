الرطوبة 90%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الطقس في بيان اليوم، أن الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشار الخبراء، إلى تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 - 25.

- السواحل الشمالية 33 - 26.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 – 28.

- شمال الصعيد 37 - 26.

- جنوب الصعيد 41 - 28.

نسبة الرطوبة المتوقعة:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى87% والصغرى 35.

- السواحل الشمالية العظمى 90% والصغرى 40.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 55% والصغرى 30.

- شمال الصعيد العظمى 40% والصغرى 25.

- جنوب الصعيد العظمى 30% والصغرى 15.​