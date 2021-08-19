وزير الإسكان يتجول بقطاعات مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية الموسعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تجول بالقطاعات المتعددة بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل، ومعاينة الموقف التنفيذي للمشروع على الأرض.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة استخدام أفضل العناصر والخامات، فى تنفيذ مكونات المشروع المختلفة، وتكثيف معدلات العمل والعمالة بالموقع، وضغط الجداول الزمنية للتنفيذ، وتواجد الاستشارى فى الموقع بشكل دائم للإشراف على جميع مراحل وخطوات التنفيذ.

وأكد الوزير على العناية الشديدة بأعمال تنسيق الموقع، وجودة تنفيذ وتشطيب العناصر المختلفة بمشروع الحدائق المركزية، وضرورة إيجاد علاقات مترابطة بين مكونات المشروع المتعددة، بما يحقق حالة من الوحدة والاتصالية بين جميع أجزائه، بجانب تنسيق العلاقة بين أنواع الأشجار والنباتات، وتوزيعها فى الموقع بما يخلق مظهراً جمالياً يضاهى الحدائق العالمية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن متوسط نسبة إنجاز الأعمال بالقطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغ نحو 60 %، مضيفاً أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة هى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).