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السياحة: لجان تفتيش للمرور على الشركات في البحر الأحمر

07:30 م الخميس 19 أغسطس 2021
السياحة: لجان تفتيش للمرور على الشركات في البحر الأحمر

الدكتور خالد العناني

كتب- يوسف عفيفي:

اعلنت وزارة السياحة والآثار، إيفاد لجان من مفتشي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، خلال الفترة القليلة الماضية، للمرور على الشركات السياحية ومقراتها وفروعها داخل محافظة البحر الأحمر لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مدى التزامها بما جاء بالقانون المنظم لعملها، إلى جانب متابعة آلية تنفيذ الرحلات السياحية التي تنظمها داخل المحافظة، ومدى كفاءة وسائل النقل السياحي والليموزين.

ومن جانبها، أشارت إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات السياحية، إلى أن اللجنة قامت بالمرور على ٢٣٥ مقر رئيسي وفرع للشركات السياحية بالمحافظة لمتابعة أعمالهم سواء بالنسبة لنشاط النقل السياحي بها أو شروط الترخيص.

وأضافت إيمان، أن عدد المخالفات التي رصدتها اللجان انحصرت في عدد ١٤ مخالفة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الشركات المخالفة.

وطلبت إيمان، الشركات التي بها ملاحظات خاصة بالنقل السياحي مهلة لتوفيق أوضاعها(فحص- صيانة- GPS) نظراً لظروف جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على السوق، ومن المقرر أن يتم إعادة المرور علي هذه الشركات خلال الفترة المقبلة للتأكد من تلافيها هذه الملاحظات.

وزارة السياحة والآثار الد العناني لبحر الأحمر لشركات السياحية لرحلات السياحية سائل النقل السياحي

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