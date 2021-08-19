حدث في 8 ساعات| حقيقة انتهاء الصيف قبل موعده وجدول الدور الثاني للثانوية العامة
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها السيسي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي مستجدات الأوضاع في أفغانستان، والأرصاد تكشف حقيقة انتهاء فصل الصيف.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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