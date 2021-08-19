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حدث في 8 ساعات| حقيقة انتهاء الصيف قبل موعده وجدول الدور الثاني للثانوية العامة

07:19 م الخميس 19 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| حقيقة انتهاء الصيف قبل موعده وجدول الدور الثاني للثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها السيسي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي مستجدات الأوضاع في أفغانستان، والأرصاد تكشف حقيقة انتهاء فصل الصيف.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم السيسي طارق شوقي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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