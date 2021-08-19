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"قومي المرأة": كامل الشكر للرئيس السيسي لإصداره قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي

07:13 م الخميس 19 أغسطس 2021
"قومي المرأة": كامل الشكر للرئيس السيسي لإصداره قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي

الدكتورة مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصداره قانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

وعبرت مرسي، في بيان لها، اليوم الخميس، عن فخرها واعتزازها بدعم ومساندة الرئيس السيسي للمرأة المصرية، وإصداره هذا قانون مؤكدة أنه يعد انتصارًا جديدًا يضاف إلى سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية، ويأتي استكمالًا وتأكيدًا لحرص الرئيس ومناداته بحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن.

مايا مرسي التحرش الجنسي المجلس القومي للمرأة السيسي الرئيس السيسي المرأة المصرية

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