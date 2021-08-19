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"الزراعة": تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في 4 محافظات

06:02 م الخميس 19 أغسطس 2021
"الزراعة": تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في 4 محافظات

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، مواصلة حملات المرور والمتابعة الحقلية على المزارعين في الحقول بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين، بقطاع الارشاد الزراعي، انه تم المرور هذا الاسبوع من خلال الادارات المختلفة بالادارة، على محافظات: الشرقية، المنوفية، الفيوم، والدقهلية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي.

وأشار عطا، إلى أنه تم بالتنسيق مع معهد بحوث وقاية النباتات، ومعهد بحوث البساتين، لعقد ندوة إرشادية بحضور عدد كبير من المزارعين، بمحافظة الشرقية، كحلقة نقاشية، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، على رأسها أهمية الري الحديث والفوائد التي تعود على المزارع، واستعراض وسائل مكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية، فضلًا عن سبل مقاومة فيرس التورد والتبرقش في محصول الموز.

السيد القصير وزارة الزراعة الإرشاد الزراعي معهد بحوث وقاية النباتات

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