Masrawy logo white

السيسي يستقبل مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية للصناعات البحرية

04:47 م الخميس 19 أغسطس 2021
السيسي يستقبل مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية للصناعات البحرية

السيسي يستقبل مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، بيتر لورسن، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد شلبي، والعقيد بحري محمد المخزنجي، بقيادة القوات البحرية، كما حضر من جانب الشركة الألمانية جوش ألكسندر نائب رئيس مجلس الإدارة، وماجد منصور وكيل الشركة في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع شركة لورسن بشأن تطوير الصناعات البحرية في مصر، وكذلك ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية لرفع القدرات في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

الرئيس السيسي لورسن الألمانية الصناعات البحرية

الخبر التالى:

السيسي يوجّه باستمرار دراسات تطوير مجالات النقل البحري والموانئ المصرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
123

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

429

متعافون اليوم

285700

إجمالي الإصابات

16638

إجمالي الوفيات

234878

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا