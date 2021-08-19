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بعد إعلان أمريكا.. الصحة تكشف موقفها من إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

03:23 م الخميس 19 أغسطس 2021
بعد إعلان أمريكا.. الصحة تكشف موقفها من إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

لقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية، والمتحدث باسم الوزارة، موقف الوزارة من إعطاء جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا.

وقال "مجاهد" إنه لن يتم إعطاء جرعة ثالثة للقاحات كورونا، للذين حصلوا على جرعتين في وقت سابق.

وأكد مجاهد، أن منظمة الصحة العالمية والجهات العلمية المرجعية لم تصرح بذلك حتى الآن.

وأعلن مسؤولون بقطاع الصحة في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، أن جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا ستتاح على نطاق واسع للأمريكيين اعتبارًا من 20 سبتمبر، مستشهدين ببيانات تظهر تضاؤل الحماية من اللقاحات الأولية مع زيادة الإصابات بالمتحور "دلتا".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "إنها الطريقة المثلى لحماية أنفسنا من السلالات الجديدة التي ربما تظهر. سيجعلكم ذلك تحظون بقدر أكبر من السلامة ولفترة أطول. سيساعد في إنهاء هذه الجائحة على نحو أسرع".

وأضاف أن الحكومة تتوقع إعطاء 100 مليون جرعة معززة مجانا في نحو 80 ألف موقع من أنحاء البلاد.​

لقاح كورونا فيروس كورونا خالد مجاهد منظمة الصحة العالمية

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