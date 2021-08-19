بالصور.. تطعيم الموظفين والمواطنين بلقاح كورونا في الجيزة
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كتب- محمد نصار:
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالمصالح والدواوين الحكومية والقطاع التعليمي.
وفي هذا الإطار شهدت مديرية الطب البيطري إقبالا من الموظفين لتلقي لقاح فيروس كورونا بالإضافة إلى توافد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل لتلقي اللقاح من قبل وذلك بمقار نقطة تطعيم وتسجيل شارع مراد بكنيسة مراد بحي جنوب ونقطة تسجيل وتطعيم خلف كايرو مول بالطالبية.
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