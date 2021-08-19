الجيزة: غلق وتشميع 21 محلا لمزاولة أنشطة بدون ترخيص

كتب- محمد نصار:

واصلت محافظة الجيزة حملاتها لضبط المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من غلق وتشميع في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على مدار اليوم للتصدي لظاهرة الإشغالات وكافة أشكال التعدي الموجودة بالطرق العامة لتيسير الحركة المرورية.

وشن حي بولاق الدكرور حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع "ناهيا وطابق الديابة والمصرف وأكتوبر والعشرين ومنطقة العلا وأحمد حمدي وأحمد ماهر وبهجت والشوربجي وإسماعيل العسري وشارع حسن محمد حسن وعباس العقاد وفاطمة الزهراء وأبوالنجا والمساكن والأربعين وترعة عبدالعال 2 وأحمد الخطيب".

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 21 محلا لمزاولة أنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة إلى جانب ضبط 78 مركبة توك توك، و7 سيارات ميكروباص، و3 سيارات نقل لإعاقة حركة سير المارة، والتعدي على الطريق بالإضافة إلى رفع 383 كرسي متنوع و27 تروسيكل لباعة جائلين و5 ميزان و3 ترابيزة، و3 ثلاجة، و2 شمسية، و2 مرجيحة كبيرة، و2 ونش، و8 شيش، و2 استاند، و2 تروللي، و15 ماكينة خياطة، و4 باب حديد، و3 براويطة.

كما تم إزالة أعمال بناء مخالف في المهد وإزالة جمالون على أرض فضاء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الحي وذلك بمتابعة عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور.