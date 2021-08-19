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"أيقونة خاصة".. إجراءات جديدة من الصحة لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا

12:53 م الخميس 19 أغسطس 2021
"أيقونة خاصة".. إجراءات جديدة من الصحة لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا

تلقي لقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية، والمتحدث باسم الوزارة، تخصيص أيقونة للمسافرين للخارج على الموقع الإليكتروني الذي دشنته الوزارة لحجز لقاح كورونا.

وقال "مجاهد" لمصراوي، إنه سيتم تحويل كل من سجل للسفر على الموقع قبل إنشاء الأيقونة إلى نفس اللينك ليعاملوا معاملة المسجلين على الأيقونة الجديدة.

وأوضح أنه تم تخصيص مركز التطعيمات بأرض المعارض، لتطعيم الراغبين في السفر بلقاحات كورونا المستجد، كما سيتم تخصيص مركزين مثل أرض المعارض، في محافظتي الجيزة والإسكندرية خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن التطعيم سيكون لمن وصلته رسائل من الوزارة، كما سيتاح تطعيم من لمن تصله رسالة أيضا، ولكن الأولية للمسافرين.

وأوضح أنه سيتم إضافة بيانات جديدة للمسافرين قبل إرسال رسالة التأكيد للتطعيمات، خاصة المسافرين للخارج كجواز سفر سارى وتذاكر السفر وميعاد السفر المتوقع والدولة المقرر السفر لها والمستند الخاص بالسفر وسبب السفر.

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