غدًا.. مصر للطيران تسير 87 رحلة دولية تقل 11 ألف راكبا

كتب - محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران غدا الجمعة، رحلاتها إلى 87 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 11 الف راكبا، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا ، بمعدل ٦٩ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، بغداد، لاجوس، كازبلانكا، أكرا، تونس، مدريد، دوالا، الدوحه، أثينا، لارنكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابست، روما، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، اديس ابابا، واشنطن، إربيل) ، و١٥ رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) ، و٣رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 11 الف راكبا .

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .