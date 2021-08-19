مصلحتنا أولًا.. وزير الأوقاف السوداني لمصراوي: لم نقف يوما مع إثيوبيا في قضية سد النهضة



كتب - محمود مصطفى ابوطالب:

قال وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، إن بلاده لم تقف مع الجانب الإثيوبي في قضية سد النهضة، ولكنها وقفت مع مصلحتها، وهو الهدف الذي وضعته الحكومة الانتقالية، بأن تقف مع مصلحة البلاد، وأن تكون لها سيادة على أرضها، منذ توليها مسئوليتها.

وأضاف وزير الأوقاف السوداني في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه منذ أن جاء مجلس الوزراء الانتقالي، حددنا موقفنا في علاقتنا الخارجية، وهي مصلحتنا أينما وجدت، وسيادتنا على بلدنا، متابعا:"سلبيات سد النهضة ستتولد حال عدم حدوث اتفاق واستمرار تعنت الجانب الإثيوبي".

وتابع وزير الأوقاف السوداني:"نحن لم نقف يوما مع أو ضد أحد، نقف مع مصلحتنا فقط أينما وجدت، ونحن لم نميل يوما إلى الجانب الإثيوبي، ولكننا كنا نميل إلى مصلحتنا، والآن حينما استبان الأمر واتضح أن إثيوبيا تتعنت وتتمنع وترفض الخضوع لاتفاق، وضربت بمبادرة الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن عرض الحائط، أصبحت هناك سلبيات السد ولا توجد له أي إيجابيات".

وشدد على أن هناك حالة استنفار قصوى في مجلس الوزراء، ومجلس السيادة فيما يتعلق بسد النهضة وتأثيره على الملايين.