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ضبط 4 آلاف قرص مخدر مع فلسطيني قادم من تركيا بمطار القاهرة

12:38 م الخميس 19 أغسطس 2021
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كتب - محمد عبيد:
نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب فلسطيني، بحوزته 4 آلاف قرص مخدر، أخفها داخل مواسير حقائبها فور وصوله من تركيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطها واتخاذ الاجراءات القانونية معها.

وقالت مصادر إنه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة التركية، والقادمة من اسطنبول، استوقف محمد نبيل مأمور الجمرك أحد الركاب عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود أقراص من الأدوية وسط مواسير الحقائب، كلف الدكتور صابر عبد الحميد نائب المدير والمشرف علي صالة الوصول، أحمد مجاهد مامور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط أقراص "كبتاجون" المخدر بإجمالي 4 آلاف قرص.

وأمر عبد العال نعمان مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب واحالته للنيابة ، بعد العرض على ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

ضبط أقراص مخدرة جمارك المطار راكب فلسطيني تفتيش الركاب

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