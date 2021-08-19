ضبط محاولة تهريب مستلزمات تجميل داخل أحذية ولعب أطفال بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من مستحضرات التجميل، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم طه شاهين مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويًا.

وأسفر التفتيش عن وجود 578 قطعة من مستحضرات التجميل مخبأة داخل علب مأكولات جافة وفي الأحذية ولعب الأطفال وبين طيات الملابس، أمر صبحي ربيع جابر، مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.