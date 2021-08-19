طلب إحاطة لوضع حلول عاجلة للكثافة الطلابية قبل بدء العام الدراسي

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن أزمة الكثافة الطلابية، وخطة الوزارة لحل الأزمة قبل بدء العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل الجهود الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح "محسب" أن الكثافة الطلابية من المشاكل التي تعيق تنفيذ المنظومة التعليمية الجديدة، فرغم الحديث أكثر من مرة حول هذه الأزمة فإن الأمر ما زال قائمًا، ولم يتم وضع حلول جذرية للمشكلة، ما يؤثر على العملية التعليمية بشكل عام، وعلى تحصيل الطلاب.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية من أهم أسباب استمرار المشكلة، فرغم الجهود الخاصة ببناء فصول جديدة أو عدد من المدارس وفقا لخطة التنمية المستدامة، فإن كل هذه الجهود لا تتماشى مع حجم الزيادة السكانية، ولهذا يجب تضافر الجهود من خلال عمل حصر شامل للمدارس التي تعاني من كثافة كبيرة ببعض المحافظات، ونسبة الزيادة السكانية، ومن ثم يتم العمل بناء على قاعدة البيانات، من خلال الربط بين الزيادة السكانية والكثافة الطلابية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التوسع فى إنشاء المزيد من المدارس، على أن يتم ربطها بنسبة الزيادة السكانية، إضافة للتوسع فى إنشاء فصول إضافية فى المدارس المختلفة خاصة فى القرى التى لا يوجد بها أراضٍ شاغرة، وإعادة بناء المدارس القديمة؛ لتستوعب أكبر عدد من الطلاب، شريطة أن تتم إعادة النظر فى اشتراطات البناء من قبل هيئة الأبنية التعليمية، خاصة أن هناك بعض المدارس عقب هدمها بدافع التجديد لا تنطبق عليها الاشتراطات الجديدة لهيئة الأبنية التعليمية، وتكون النتيجة عدم إعادة البناء، ويتم توزيع الطلاب على المدارس المجاورة، ما يسهم فى زيادة الكثافة الطلابية، ولهذا يجب أن يكون هناك بعض الاستثناءات التى لا تضر بالمنظومة، ولا تمثل خطرًا على الطلاب.