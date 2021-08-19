وفاة راكب سوداني الجنسية قبل سفره من مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

توفى راكب سوداني الجنسية في مطار القاهرة الدولي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخرطوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثمان من المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

وقالت مصادر مطلعة بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة شركة تاركو، الرحلة المتجهة إلى الخرطوم، فوجئ الركاب والعاملين بتعب وسقوط الراكب "السيد .ع .ا" 65 عامًا سوداني الجنسية، وتم استدعاء الدكتور محمد عزت طبيب الحجر الصحي، الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على الراكب، وذلك تحت اشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتبين أنه فارق الحياة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، حيث كان يعاني من عدة أمراض.

تم نقل الجثمان بمعرفة مؤمن عادل مصطفى، مشرف إسعاف المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن، وابلاغ الجهات المختلفة.​