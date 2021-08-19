Masrawy logo white

وفاة راكب سوداني الجنسية قبل سفره من مطار القاهرة

10:29 ص الخميس 19 أغسطس 2021
وفاة راكب سوداني الجنسية قبل سفره من مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

توفى راكب سوداني الجنسية في مطار القاهرة الدولي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخرطوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثمان من المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

وقالت مصادر مطلعة بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة شركة تاركو، الرحلة المتجهة إلى الخرطوم، فوجئ الركاب والعاملين بتعب وسقوط الراكب "السيد .ع .ا" 65 عامًا سوداني الجنسية، وتم استدعاء الدكتور محمد عزت طبيب الحجر الصحي، الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على الراكب، وذلك تحت اشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتبين أنه فارق الحياة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، حيث كان يعاني من عدة أمراض.

تم نقل الجثمان بمعرفة مؤمن عادل مصطفى، مشرف إسعاف المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن، وابلاغ الجهات المختلفة.​

مطار القاهرة الدولي وفاة راكب سوداني هبوط حاد في الدورة الدموية الخرطوم

الخبر التالى:

مطار القاهرة: سفر ووصول 335 رحلة لنقل 41 ألف راكب اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
123

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

429

متعافون اليوم

285700

إجمالي الإصابات

16638

إجمالي الوفيات

234878

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا