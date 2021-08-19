أبرز ما جاء في صحف اليوم| توجيهات السيسي عن محطة الضبعة.. وتنسيق الثانوية العامة

القاهرة /أ ش أ/

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وأخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الرئيس: أعلى درجات الأمان لمحطة الضبعة النووية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بقيام اللجنة العليا المتخصصة في عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية بالتأكيد على ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية، مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمراني للأراضي حول المحطة وفق المعايير الدولية التي تطبق في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها، وتجميد أية أنشطة بناء في نطاق أراضي تلك الدائرة إلى نهاية العام الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مهندس إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية.

وأضافت أن الرئيس وجه بالتنسيق بين الجهات الرئيسية المعنية بمشروع المحطة، وهى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التخطيط العمراني، للدراسة الدقيقة لمستقبل نمو السكان بدائرة الأمان طبقاً للمعايير الدولية، وبالاشتراك مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول «استعراض نتائج أعمال اللجنة العليا المتخصصة في عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية وفق المعايير الدولية، وذلك في إطار المخطط الإنشائي والتنفيذي الخاص بالمحطة، والذي يتم بالتعاون مع الجانب الروسي.

وعرض مدير الكلية الفنية العسكرية في هذا الإطار عوامل الأمان الخاصة بالمحطة ودراسات الكثافة السكانية ذات الصلة، مؤكدا أن المحطة تعد من مفاعلات الجيل الثالث المتطور من المحطات النووية، والتي تحتوى على أعلى درجات الأمان والحماية الذاتية، وذلك وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء للمحطة ذاتها ومنشآتها، أو في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها البالغ نصف قطرها ٣٢ كيلومترا من مركز المحطة طبقا للمعايير الدولية.

وتحت عنوان "بتكليف من الرئيس السيسي..عباس كامل يلتقى أبو مازن برام الله ويزور تل أبيب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه بناء على تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى مدينة رام الله الفلسطينية وتل أبيب، في زيارة تستهدف متابعة الجهود المصرية فى إطار عملية السلام بينهما.

وأوضحت أنه كان فى استقبال الوزير عباس كامل بمدينة رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" حيث نقل كامل لأبو مازن، رسالة من الرئيس السيسي، تتضمن تأكيد دعم مصر القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار بجميع المناطق الفلسطينية والإقليم كافة.

وأضافت "الأهرام" زيارة رئيس المخابرات تأتي بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتي يرعاها رئيس الجمهورية.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوسيع نطاق خدمات الشهر العقاري للتوثيق المميز والسريع ومضاعفة أعــداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، تكاملا مع مــبــادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضــى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه امس مع المستشار عمر مروان وزير العدل، موضحا أن الاجتماع تناول متابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة فضلا عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري.

كما وجه الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الــشــيــوخ لتتكامل رمـــوز السلطات الرئيسية في الــدولــة التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

كما اطلع الرئيس على ابــرز مــحــاور تطوير منظومة التقاضي، خــاصــة مــا يتعلق برفع كفاءة مقار وابنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلا عن الاطــلاع على تجربة إنشاء مبان جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، حيث وجــه الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم.

كما تم استعراض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المــرأة في مجلس الدولة والنيابة الــعــامــة، إلى جــانــب ضــوابــط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربــط المحاكم بــالمــنــشــآت الــشــرطــيــة عــن بــعــد في محاكم الاستئناف وذلــك بعد أن تم الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية.

وفي الشأن التعليمي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المرحلة الأولــى لتنسيق القبول بالجامعات تنطلق بشكل تجريبي مساء غد ورسمياً بعد غد السبت وتستمر لمدة 5 أيام وتعلن نتيجتها السبت 28 أغسطس بحد أدني 88.14٪ وتضم 22954 طالباً وطالبة للشعبة العلمية و80٪ لشعبة الرياضيات وتضم 16283 طالباً وطالبة و65.5٪ الشعبة الأدبية وتضم 79033 طالباً وطالبة بإجمالي عدد المرحلة الأولى 118280 طالباً وطالبة.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع فتح باب التنسيق بشكل تجريبي مساء غد الجمعة وتنطلق رسمياً بعد غد السبت والمؤشرات تؤكد انخفاض الحد الأدنى لكليات القمة بعد تصريح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي بانخفاض الحد الأدنى للقبول من 7 إلى 10٪ بالكليات بسبب انخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة ويحسمها بشكل نهائي المجتمع التكراري للثانوية العامة، وهو ما يؤكد انخفاض في كليات القمة بمعدلات لم تشهدها منذ سنوات طويلة.

ولفتت "الجمهورية" إلى أن المؤشرات الأولية تشير بالنسبة لكليات القمة الطب البشرى من 92.5٪ إلى 92.1 ٪ وطب الأسنان من المتوقع أن تصل إلى 91.2 ٪ والصيدلة 89٪ والعلاج الطبيعي 88.4٪ والهندسة 79 ٪ وأماكن شاغرة للطلاب بالمرحلة الثانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ما بين 87 إلى 90.5٪ والإعلام مرتبطة بامتحانات القدرات، مؤكدة أن كل هذه المؤشرات هي مؤشرات أولية مرتبطة بعدد الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات بالزيادة أو النقص.

وفي تناولها للشأن المحلي وتحت عنوان "6 ملايين جرعة مصنعة محليا من لقاح كورونا أوائل سبتمبر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت أنه سيتم البدء في الإفراج التدريجي عن 6 ملايين جرعة مصنعة محليا من لقاح كورونا بداية من الخامس من شهر سبتمبر المقبل، فضلا استلام عدد من اللقاحات تتضمن «جونسون آند جونسون»، و«سبوتنيك»، و«فايزر»، و«موديرنا»، و«ساينو فارم» ، «استرازينيكا»، و«سينوفاك» .

وأشارت إلى أنه جار استقبال 15 ألف جرعة أدوية الأجسام المضادة لصالح مرضى كورونا في مصر، والتي ستتم إضافتها إلى بروتوكول علاج وزارة الصحة، نظرا للجدوى العلاجية في تخفيض معدلات الاحتياج لدخول الرعاية المركزة بنسب تتراوح بين 79 % و90 %، فضلا عن خفض نسب معدلات الوفاة بنسب تتراوح 95 % إلى 98 %، هذا بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية جراء توفير التكاليف العلاجية والحجز بالمستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة.

وأوضحت صحيفة "الأخبار" أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس بالعلمين الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأضافت أن زايد استعرضت خلال الاجتماع ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أن نقاط التطعيم التي تم تخصيصها بالمستشفيات الجامعية لتطعيم الأطقم الطبية ستقوم بتغطية تطعيم باقي العاملين بكل جامعة، كما تلتزم بالانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية من اللقاحات قبيل بداية العام الدراسي الجديد.

وتحت عنوان "تعاون بين العربية للتصنيع وهيئة الرعاية لتطوير الوحدات الصحية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أكد أهمية الشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سرعة الإنجاز في تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لرؤية «مصر 2030».

وأوضحت الصحيفة أن هذا جاء خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع والهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور د. «أحمد السبكي» رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشاد «التراس» بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق التطوير الشامل لنظام التأمين الصحي الشامل وتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.