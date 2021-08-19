اليوم.. الانتهاء من الأعمال الإنشائية للجناح المصري في اكسبو 2020

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن اليوم الخميس، يشهد الانتهاء من كافة الاعمال الداخلية والخارجية بالجناح المصري باكسبو 2020 بدبي، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من محتوى الجناح المصري وإخراجه بالصورة التي تعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقالت الوزير، إن المعرض يمثل فرصة ذهبية لعرض مساهمات الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

ومن المقرر، أن تشارك مصر في معرض اكسبو 2020 بدبي والذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة لمدة 6 أشهر اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل.