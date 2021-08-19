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اليوم.. انطلاق حفلات الإنشاد الديني.. والسيرك القومي يواصل حفلاته بساحة الهناجر

04:30 ص الخميس 19 أغسطس 2021
اليوم.. انطلاق حفلات الإنشاد الديني.. والسيرك القومي يواصل حفلاته بساحة الهناجر

مركز الهناجر للفنون

تنطلق اليوم الخميس، أولى حفلات شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، ضمن برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك في إطار الاحتفال بالعام الهجري الجديد، في الثامنة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتقدم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مجموعة من أشهر الأغاني الدينية التي تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر، إلى جانب فقرات الإنشاد الديني، تحت إشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة، وتستمر حفلات الشعبة حتى يوم ٢٢ أغسطس الجاري.

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