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اليوم.. الأوقاف توزع 17 طنا من لحوم الأضاحي بالمحافظات

04:00 ص الخميس 19 أغسطس 2021
اليوم.. الأوقاف توزع 17 طنا من لحوم الأضاحي بالمحافظات

أرشيفية

توزع وزارة الأوقاف، اليوم الخميس 17 طنًّا من لحوم الأضاحي، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (البحيرة – سوهاج – قنا – شمال سيناء – القليوبية)، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات (سوهاج- قنا- شمال سيناء) و 3 أطنان لمحافظة (البحيرة) و 2 طن لمحافظة (القليوبية)، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأضافت الوزارة يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 510 ) أطنان من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وزارة الأوقاف لحوم الأضاحي محافظات الجمهورية

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