اليوم.. الأوقاف توزع 17 طنا من لحوم الأضاحي بالمحافظات
توزع وزارة الأوقاف، اليوم الخميس 17 طنًّا من لحوم الأضاحي، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (البحيرة – سوهاج – قنا – شمال سيناء – القليوبية)، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات (سوهاج- قنا- شمال سيناء) و 3 أطنان لمحافظة (البحيرة) و 2 طن لمحافظة (القليوبية)، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع.
وأضافت الوزارة يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 510 ) أطنان من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم.
كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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