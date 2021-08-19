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اليوم.. "مصر للطيران" تسير 84 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

03:30 ص الخميس 19 أغسطس 2021
اليوم.. "مصر للطيران" تسير 84 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

أرشيفية

تسيير شركة "مصر للطيران"، اليوم الخميس، رحلاتها إلى 84 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 9 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بمصر للطيران، إن الشركة، ستسير رحلاتها غدًا بمعدل ٦١ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، الخرطوم، دبي، أنجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، أمستردام، إسطنبول، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونخ، برشلونة، ميلانو، بغداد، البحرين، لارنكا، عمَان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أسمرة، جوهانسبرج، أديس أبابا)، و١٩ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم)، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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