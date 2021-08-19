الجيزة: ضبط سيارة مُخالفة تُلقي بالمخلفات في الطريق العام بأوسيم

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط سيارة مُخالفة للقانون محملة مخلفات ورتش تُلقي بها أسفل محور الضبعة بالطريق العام، وتم التحفظ على السيارة وإيداعها مخازن الوحدة.

وأوضحت المحافظة، أنه جار تحرير المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وتحت إشراف ومتابعة من الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مدينة أوسيم.