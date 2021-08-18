Masrawy logo white

إيبارشية حلوان تكشف حقيقة نشر صور وفيديوهات لظهور السيدة مريم العذراء

11:45 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
إيبارشية حلوان تكشف حقيقة نشر صور وفيديوهات لظهور السيدة مريم العذراء

إيبارشية حلوان

كتب - مينا غالي:

أصدرت إيبارشية حلوان والمعصرة فى الكنيسة الأرثوذكسية توضيحا بشأن الظهورات الخاصة بالسيدة مريم العذراء.

وقالت الإيبارشية في بيان لها، إنها تهيب بعدم الانسياق وراء أي بيانات أو صور أو فيديوهات بخصوص الظهورات الخاصة بالسيدة مريم العذراء بأى شكل من الأشكال.

وشددت الإيبارشية على أن الجهة المنوط بها إصدار البيانات بهذا الشأن هي لجنة تقصى الحقائق بالمجمع المقدس.

وفي وقت سابق أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة، تعليق الصلوات والخدمات الكنسية، والقداسات ومنع حضور المصلين بسبب فيروس كورونا .

وأكدت الإيبارشية، على اقتصار حضور القداسات على الكهنة فقط وعدد محدود من الشمامسة، واقتصار حضور طقوس المعمودية والأكاليل علي الأسر فقط.

إيبارشية حلوان الكنيسة الأرثوذكسية السيدة مريم العذراء

الخبر التالى:

الجيزة: رفع شجرة مُعمرة سقطت أعلى نفق النهضة جنوب المحافظة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
123

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

429

متعافون اليوم

285700

إجمالي الإصابات

16638

إجمالي الوفيات

234878

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - 8 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا