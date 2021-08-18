"الخدمة أفعال وليست أقوال".. البابا تواضروس يختتم "رسالة فرح" في عظته الأسبوعية



كتب- مينا غالي:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع مساء اليوم الأربعاء، من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وأكمَل قداسته سلسلة "رسالة فرح" من خلال النصف الثاني من الأصحاح الرابع لرسالة فيلبي التي تتميز بروح الفرح، والتي تناولها على مدار 9 أسابيع ابتداءًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٣ من يونيو الماضي بالتزامن مع بدء صوم الآباء الرسل، وصولًا إلى الحلقة التاسعة والأخيرة من السلسلة في عظة اليوم.

وقال البابا في عظته، إن بولس الرسول أحب أن يعطينا دروسًا عن الرضا والاكتفائية والقناعة، فالخادم أمين على النفوس وعلى أي عطية يقدمها الله له.

وأضاف: "وإذا كان الكنيسة لما تقيم خداما وآباء من أجل الخدمة في أماكن كثيرة الأب الكاهن بيؤتمن على النفوس التي هي أغلى شيء، وأحيانًا الناس تفكر فكر ترابي يتكلموا على الأموال كلام غير حقيقي فيه شكل من الاعتداء والكذب، لكن عدو الخير ينطق على أفواهم".

وتابع البابا: "أنا مكتفي بما تعلمته، تعلّمت أعيش بالقليل الموجود الذي أرسله ربنا لي وليس لدي طلبات معينة، ولما نشأت الحياة الرهبانية في أحد مبادئها كان الفقر الاختياري أن يتعلم الإنسان الاكتفاء".

وأكد البابا، أن الخدمة الحقيقية هي خدمة أفعال مش مجرد كلام، فالزهرة عندما تنبت في أي نبات لم يسمع لها صوت وعندما تنبت في أي شجرة لم يسمع لها صوت فعشان كده ثمر البر يزرع في سلام.

واختتم البابا رسالته قائلا: "ربنا يعتني بالإنسان عناية فائقة في كل الأحوال، وقوة الله لا تفشل أبدًا وتبنى على المحبة التي لا تسقط أبدًا وتصنع من الإنسان كل شيء يعجز الإنسان عن تصوره".