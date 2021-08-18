الوطنية للإعلام: اختيار رضا عبدالسلام رئيسًا لـ"القرآن الكريم" ضمن توجهات الدولة بدعم أصحاب الهمم

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أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن قرار حسين زين رئيس الهيئة، بتولي رضا عبدالسلام رئاسة إذاعة القرآن الكريم يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه بذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، ودعم حقهم في الترقي للمناصب القيادية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، الأربعاء، أن القرار جاء أيضًا لمعيار الكفاءة والقدرة على إدارة مؤسسة بحجم إذاعة القرآن الكريم، إذ يشغل رضا عبدالسلام منصب كبير مذيعي القرآن الكريم، وعمل في الإذاعة لمدة 30 عامًا، قدّم خلالها العديد من البرامج الإذاعية، ويعد أول مذيع من أصحاب الهمم يتولى منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم.

وأكدت الوطنية للإعلام أن الفترة القادمة ستشهد أيضًا اختيارات من أصحاب الهمم الذين يتمتعون بالكفاءة المهنية لتولي مناصب قيادية ويمتلكون القدرة على التطوير وتحسين مستوى العمل.