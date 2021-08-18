التمويل العقاري| ما الفرص المتاحة للحصول على شقة من وزارة الإسكان؟ (10 مشروعات بكل المدن)

كتب- محمد عبدالناصر:

منذ أن أعلن البنك المركزي عن تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة يوم 13 يوليو الماضي، بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ30 سنة، ويتساءل المواطنين عن الاستفادة من هذه المبادرة.

ونتيجة تفعيل مبادرة التمويل العقاري بدأت وزارة الإسكان في الإعلان عن توفير العديد من الوحدات السكنية في كثير من المشروعات التى تتوافر مع محدودي ومتوسطى الدخل.

وفي هذا التقرير نستعرض كل الفرص المتاحة من وزارة الإسكان للحصول على شقة بالتمويل العقاري، والتى يجرى الحجز بها الأن أو سيتم طرحها خلال الفترة القريبة المقبلة:

الطرح الأول عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويتكون من 3 مشروعات وهم الإسكان الاجتماعي والمتوسط والإسكان المتميز، حيث بدأ الحجز 15 أغسطس الجاري ومستمر حتى 9 / 9 المقبل.

المشروع الأول وهو الإسكان الاجتماعي، ويتواجد بمحافظات (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

ووصلت أسعار الشقق لمحدودي الدخل لـ164 ألف جنيه للوحدة الـ75 مترا، فيما سجل القسط الشهري كما سجلت أسعار الشقق الـ90 مترا لـ184 ألف جنيه و197 ألف جنيه، و310 ألف جنيه، وعن نظام الأقساط، يوجد نظامين للسداد، الأول عبارة عن سداد أقساط شهرية ثابته طوال فترة التمويل بفائدة 3%، والثاني سداد أقساط شهرية بفائدة 3% وبزيادة سنوية 7%.

إذا كانت مدة التمويل 30 سنة وبفائدة 3% يكون القسط الثابت 700 حتى 823 جنيها، أما القسط المتغير بزيادة سنوية 7%، يكون القسط 250 جنيها حتى 300 جنيها طوال مدة التمويل التى تصل لـ30 سنة، وكلما قلت مدة التمويل ارتفع القسط الشهري.

المشروع الثاني، هو الإسكان المتوسط، ويتواجد في حوالي 11 مدينة جديدة هم (حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة).

يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة، الوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ471 ألف جنيه، والوحدة الـ110 متر بسعر 503 ألف للوحدات بالدور الأرضي والأخير و519 ألف للوحدات المتكررة، والمساحة الـ120 متر بـ546 ألف جنيه للدور الأخير و563 ألف للأدوار المتكررة، وتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشعار بدء من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة.

المشروع الثالث وهو الإسكان المتميز بمدن بدر والغردقة وبورفؤاد، حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 100 و120 مترا وبأسعار تبدأ من 480 ألف وحتى 950 ألف جنيه.

ويمكن معرفه باقى التفاصيل من نظم السداد والأقساط من هنا

هذة المشروعات مستمر التقديم والحجز بها حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، لكن يوجد مشروعات كثيرة آخرى سيتم التقديم والحجز بها الفترة القريبة المقبلةن لكن عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية، وجاءت هذه المشروعات على النحو التالي:

سكن مصر:

تتواجد شقق سكن مصر بـ12 مدينة جديدة هم (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط").

الطرح الأخير كان العام الماضي وصل مقدم الحجز لـ50 ألف، وبدأت الاسعار من 360 ألف للوحدة لبعض مدن الصعيد فيما وصلت لـ 676 ألف جنيه، إلى 733 ألف جنيه في حدائق أكتوبر، و811 ألف في القاهرة الجديدة.

دار مصر:

تتواجد شقق دار مصر بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

جنة:

شملت شقق مشروع جنيه للإسكان الفاخر 8 مدن جديدة هم (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوى الجديدة).

ووصل مقدم الحجز في الطرح الأخير من شقق جنية العام الماضي، لـ50 ألف جنيه أيضًا، وسجل سعر المتر 6 أكتوبر 9470 جنيها، ووصلت الشقة الـ130 متر أصبحت بمليون و255 ألفا، وهذا في طرح العام الماضي، لكن الأسعار الجديدة لم تعلنها وزارة الإسكان حتى الآن.

الإسكان المتميز:

جاءت وحدات الإسكان المتميز بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة).

مشروعات متنوعة:

كما تطرح هيئة المجتمعات عددا من المشروعات المختلفة مثل وحدات الإسكان ذي الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، بالإضافة إلى وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، فى أكثر من مدينة جديدة.