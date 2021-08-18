حدث في 8 ساعات| السيسي يقر عقوبات التعرض للغير.. وإعلان خطة تطعيم العاملين بالمدارس والجامعات

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تصديق الرئيس السيسي، على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ووزارة الصحة تعلن طرح لقاح "سينوفاك المصري" بمراكز التطعيم خلال 3 أيام، ووزارة التربية والتعليم تصدر كتابًا دوريًا لمتابعة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، وقطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب أعمال تغيير خط الطرد لمدة 24 ساعة.



ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: