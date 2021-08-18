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نقل توفيق عكاشة للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة - صور

05:31 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
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كتب- مينا غالي:

تعرض الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، لأزمة صحية مفاجئة خلال قضائه إجازته الصيفية في الساحل الشمالي.

وتم نقل عكاشة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية بمستشفى العلمين لبيان سبب أزمته الصحية.

وحرصت الإعلامية حياة الدرديري على التواجد بالمستشفى إلى جوار زوجها للاطمئنان على حالته الصحية، فضلا عن ابنه إبراهيم عكاشة.

ومنذ أيام، أعلن "عكاشة" أنه مريض، وقال في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تونس تتحرر من الاحتلال الإخواني كما ذكرت لكم على قناة الحياة منذ فوز قيس سعيد وكفى علشان مريض جداً تابعوا الحرية من إخوان الشيطان فى تونس".

يذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة، يعاني من مرض الضغط والسكر، وكان آخر ظهور للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري في مدينة العلمين الجديدة، بصحبة المخرج أحمد حسن الشهير بـ"معجزة".

توفيق عكاشة أزمة صحية الفحوصات الطبية مستشفى العلمين

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