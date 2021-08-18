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رسميًا.. الرئيس يصدق على إصدار قانون الصكوك السيادية- تفاصيل

04:50 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
رسميًا.. الرئيس يصدق على إصدار قانون الصكوك السيادية- تفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، موافقة رئيس الجمهورية على قرار مجلس النواب، بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وجاء في المادة الأولى من القرار:"يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وبناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ييييي

رئيس الجمهورية قانون الصكوك السيادية مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للرقابة المالية الأزهر الشريف

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