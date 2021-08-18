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بمقدار 10 %.. مدينة زويل تقرر تخيفض الحد الأدني للقبول بكلياتها

04:40 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
بمقدار 10 %.. مدينة زويل تقرر تخيفض الحد الأدني للقبول بكلياتها

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل

كتب- محمد سامي:

أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل عن قرار مجلس الإدارة خفض الحد الأدني للقبول لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM من 85% إلى 75 %، مع استمرار العمل بنفس الحد الأدنى لباقي الشهادات العربية والأجنبية والأزهرية وهو 85% وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة صباح أمس.

ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب وإتاحة الفرص للجميع للالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا خاصة بعد ظهور مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وانخفاض نسب المجموع عن العام الماضي.​

جامعة العلوم والتكنولوجيا مدينة زويل خفض الحد الأدني للقبول طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 نتيجة الثانوية العامة

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