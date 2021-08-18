بمقدار 10 %.. مدينة زويل تقرر تخيفض الحد الأدني للقبول بكلياتها

كتب- محمد سامي:

أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل عن قرار مجلس الإدارة خفض الحد الأدني للقبول لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM من 85% إلى 75 %، مع استمرار العمل بنفس الحد الأدنى لباقي الشهادات العربية والأجنبية والأزهرية وهو 85% وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة صباح أمس.

ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب وإتاحة الفرص للجميع للالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا خاصة بعد ظهور مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وانخفاض نسب المجموع عن العام الماضي.​