مراكز جديدة.. إجراء جديد لتطعيم المسافرين بلقاحات كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تخصيص مركز التطعيمات بأرض المعارض، لتطعيم الراغبين في السفر بلقاحات كورونا المستجد.

وأوضح مجاهد، في تصريحات للصحفيين، أنه سيتم تخصيص مركزين مثل أرض المعارض، في محافظتي الجيزة والإسكندرية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن التطعيم سيكون لمن وصلته رسائل من الوزارة، كما سيتاح تطعيم من لمن تصله رسالة أيضا، ولكن الأولية للمسافرين.