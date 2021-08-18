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مراكز جديدة.. إجراء جديد لتطعيم المسافرين بلقاحات كورونا

02:59 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
مراكز جديدة.. إجراء جديد لتطعيم المسافرين بلقاحات كورونا

تلقي لقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تخصيص مركز التطعيمات بأرض المعارض، لتطعيم الراغبين في السفر بلقاحات كورونا المستجد.

وأوضح مجاهد، في تصريحات للصحفيين، أنه سيتم تخصيص مركزين مثل أرض المعارض، في محافظتي الجيزة والإسكندرية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن التطعيم سيكون لمن وصلته رسائل من الوزارة، كما سيتاح تطعيم من لمن تصله رسالة أيضا، ولكن الأولية للمسافرين.

لقاح كورونا فيروس كورونا كوفيد19 وزارة الصحة

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