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جهاز مدينة بدر يشن حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات ومنع سير مركبات "التوك توك"

02:37 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بمنطقة الأندلس بالحى السابع ٤٢ عمارة، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، وذلك في إطار الحملات المتواصلة لمنع الظواهر العشوائية بالمدينة.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن إدارة الأمن بالجهاز قامت بشن حملة لإزالة مصنعي طوب أسمنتى وبلاط بالحي السابع، كما تم إزالة الأكشاك المخالفة في مشروع سكن مصر، بجانب إغلاق محال مخالفة بالقطعة رقم ٧٢ مجاورة أولى لمخالفة تغيير النشاط بمعرفة إدارة الأحياء.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم أيضاً تنفيذ حملة على مركبات "التوك توك" لمنع سيرها بطرق المدينة، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ١٠ مركبات، لافتاً إلى أن الحملة جاءت بقيادة النقيب أحمد الرفاعي، وبمشاركة قوة من قسم شرطة مدينة بدر، والإدارات المختصة بالجهاز.

وشدد على استمرار حملات مواجهة المخالفات، والظواهر العشوائية بالمدينة، وستتم متابعة تنفيذها دوريا.

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