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الصحة: طرح لقاح "سينوفاك المصري" بمراكز التطعيم خلال 3 أيام

02:33 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
الصحة: طرح لقاح "سينوفاك المصري" بمراكز التطعيم خلال 3 أيام

لقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه من المتوقع طرح جرعات لقاح "سينوفاك" المصنع داخل مصنع فاكسيرا، خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر.

وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين، أنه تم الانتهاء من دراسات الثبات المسرعة محليا على اللقاح، ومن المقرر عقد اجتماع غدا الخميس بين مسؤولي هيئة الدواء والمختصين بوزارة الصحة، لعرض التقرير النهائي وتحديد موعد إنتاج الجرعات الجديدة، واعتماد الجرعات المصنعة بشكل نهائي.

وأشار إلى أنه تم إنتاج مليون جرعة بالفعل، مؤكدا أن التحاليل نتائجها مبشرة للغاية، ولدينا مواد خام في مصر تكفي لتصنيع 14 مليون جرعة.

كانت وزارة الصحة أعلنت أنها تستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا بنهاية العام، لتوفير التطعيمات إلى 40 مليون مواطن.

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