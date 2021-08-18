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الصحة: زيادة عدد مراكز لقاح كورونا إلى 657 مركزا بدلاً من 580

01:32 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
الصحة: زيادة عدد مراكز لقاح كورونا إلى 657 مركزا بدلاً من 580

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- محمد غايات:

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وجهود مواجهة الجائحة.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن المركز العالمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أصدر تصريحاً حول أهمية التطعيم في ظل ظهور سلالة دلتا المتحور، والذي نوه إلى أن التطعيم مازال قادراً على تقليل نسب دخول المستشفى والوفاة للفئات الأكثر خطورة.

كما تطرقت وزيرة الصحة والسكان إلى الموقف الحالي لتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا، موضحة أنه تم زيادة عدد مراكز اللقاح إلى 657 مركزا بدلاً من 580 مركزاً، وعدد مكاتب السفر إلى 145 مكتبا بدلاً من 134 مكتبا، لافتة إلى أنه جار تجهيز "مراكز كبرى" في محافظتي الشرقية وأسيوط.​

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