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" الأسقفية" تختتم مؤتمر مجلس الكنائس الإفريقية.. وتكريم منير حنا

01:17 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
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كتب- مينا غالي:

اختتمت الكنيسة الأسقفية بمصر اليوم الأربعاء مؤتمر مجلس الكنائس الأنجليكانية الإفريقية الذي استضافته كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك لمدة عشرة أيام حيث أكد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية إن المشاركين بالمؤتمر أصبحوا جزءًا من عائلة الكنيسة متمنيًا أن يكون المؤتمر قد حقق توقعات المشاركين.

كما شهد الحفل عرض فيلم قصير عن المشاركين في المؤتمر نفذه المركز الإعلامي للكنيسة قال فيه أسقف جنوب أفريقيا: شعرت بحرارة الاستقبال والمحبة وأن مصدر دفء لكل الأغراب فهي تحسن استقبال اللاجئين واستضافتهم.

من جانبه سلم كوفي جونسون سكرتير عام مجلس الكنائس الإفريقية شهادات تقدير للمشاركين مضيفًا: حلمي لمنظمة كابا أن تنمو في مجالات الخدمة الروحية واللاهوتية وبشكل خاص تقديم رسالة الإنجيل للشباب والنساء والأطفال.

كما قدم جونسون نسخًا من إنجيل يحمل اسم" الكتاب المقدس الدراسي الإفريقي" ويتضمن بعض الهوامش التي تضع شرح الكتاب المقدس في السياق الإفريقي مع إضافة بعض الحكم الإفريقية حتى يتمكن الأفارقة من التفاعل معه وفهمه على أن يتم تسليم هذا الإنجيل لكل أسقف في القارة.

وفي نهاية الحفل، كرم مجلس إقاليم الكنيسة الأسقفية بإفريقيا الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية على دوره في الخدمة طوال السنوات الماضية.

مؤتمر مجلس الكنائس الإفريقية تكريم منير حنا المركز الإعلامي للكنيسة كاتدرائية جميع القديسين

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