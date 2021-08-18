أول برنامج تدريبي من نوعه.. "تعليم الشيوخ" تشيد بـ"الإمام المفكر" لخلق جيل جديد من العلماء

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بإعلان وزارة الأوقاف أولى خطوات إطلاق أول برنامج تدريبي من نوعه للأئمة، والذي أطلقت عليه برنامج "الإمام المفكر".

وأشار توفيق إلى أهمية ذلك البرنامج الجديد في خلق جيل جديد من الأئمة والعلماء المتميزين والمفكرين؛ ليس فقط في علوم الدين وإنما في كل العلوم العصرية.

وقال توفيق، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إن تلك الخطوة تساعد على إنشاء جيل جديد من أئمة المساجد بمثابة قادة رأي ديني على قدر عالٍ من التميز والكفاءة والعلم قادرة على التوعية السليمة وتجديد الفكر.

وأضاف النائب: عانينا في الفترات السابقة اعتلاء أئمة غير مؤهلين لمنابر المساجد وبعض المنابر الإعلامية؛ ما تسبب في تشويه بعض الأفكار لدى المواطنين، لا سيما الشباب.

وأكد عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ أهمية إعداد أئمة المساجد جيدًا، بشكل يتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي، من خلال برنامج " الإمام المفكر"؛ حتى يكونوا قدوة في الفكر والتعامل والمظهر والتمكن من أدوات الخطابة، ليتمكنوا من تصحيح الأفكار والمفاهيم الدينية المغلوطة لدى الشباب؛ ما سيكون له آثار مجتمعية بناءة في الفترة المقبلة من خلال التوعية الدينية السليمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة تكثيف تلك البرامج والدورات التأهيلية بوزارة الأوقاف؛ لتشمل كل الأئمة بالقرى والمراكز المختلفة، نظرًا لأهميتها في مواجهة كل أشكال التطرف الفكري.