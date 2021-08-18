وزير الري: "تأهيل المساقي" يستهدف تحويل ٣.٧٠ مليون فدان إلى نظم الري الحديث -صور

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري الرامية للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، وفي ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتَي الري والزراعة وممثلي البنوك الوطنية (الأهلي والزراعي) بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

عُقد المؤتمر الأول الموسع لمحافظتي قنا والأقصر، اليوم الأربعاء، بحضور المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لإدارة شؤون المياه والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور مؤمن الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي بوزارة الري، والمهندس صبري أبو شامة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا، ووكيلي وزارة الزراعة بمحافظتي قنا والأقصر، ومديري عموم الري والتطوير والتوجيه المائي والتعاون الزراعي وممثلو البنوك ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات الزراعية ورؤساء مجالس إدارات روابط مستخدمي المياه ومديري هندسات الري وفريق عمل التوجيه المائي بوزارة الري.

وأضاف عبد العاطي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري؛ بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث، مشيراً إلى أنه قد تم حتى الآن طرح عدد (١٥) عقد بمحافظات (القليوبية- الدقهلية- المنوفية- الإسكندرية- الفيوم- أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقى بتكلفة ٦٤٣ مليون جنيه، بأطوال ٤٦٢ كيلومتر، وتم نهو التنفيذ في ٨.٥٠ كيلومتر، وجار العمل في باقي الأطوال.

وقام ممثلو وزارتي الري والزراعة بعرض التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتي تهدف إلى حسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل المزارعين، كما تم خلال المؤتمر عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث، وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة، وقامت الإدارة المركزية للتوجيه المائي بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك بين وزارتَي الري والزراعة، وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الري الحديث وتأهيل المساقي، وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.

واختتمت فعاليات المؤتمر بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين في زمامها على تأهيل المساقي وتنفيذ الري الحديث، وتوفير كل البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للأراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها، وعقد اجتماعات أسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كل المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كل المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.