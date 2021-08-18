"السلع التموينية": مناقصة محدودة لتوريد زيت خام بحد أدنى ٣٠٠٠ طن

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن مناقصة محدودة رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١؛ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، و١٠٠٠ طن زيت عباد)، تسلم خلال الفترة من ٥ إلى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية إن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الخميس الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهرًا.

وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أن باقي الشروط والمواصفات تأتي طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.