رئيس جهاز النوبارية الجديدة: توريد وتركيب المهمات الكهربائية لمحطة الصرف الصحي الرئيسية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إنه تم توريد وجارٍ تركيب المهمات الكهربائية " لوحات عمومية "، ضمن مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة والمقرر دخوله الخدمة في 31/ 10/ 2021، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالنهوض بالمدينة في كافة القطاعات ومنها قطاع الصرف الصحي، لتحسين الخدمات بالمدينة.

وفي ذات السياق، تابع المهندس مجدي يوسف أعمال التوريد والتركيب للمهمات الكهربائية للمشروع، موجهاً بسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمني لتحقيق الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وتلبية التوسعات المستقبلية للمدينة.