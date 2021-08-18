Masrawy logo white

رئيس جهاز النوبارية الجديدة: توريد وتركيب المهمات الكهربائية لمحطة الصرف الصحي الرئيسية

11:24 ص الأربعاء 18 أغسطس 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إنه تم توريد وجارٍ تركيب المهمات الكهربائية " لوحات عمومية "، ضمن مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة والمقرر دخوله الخدمة في 31/ 10/ 2021، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالنهوض بالمدينة في كافة القطاعات ومنها قطاع الصرف الصحي، لتحسين الخدمات بالمدينة.

وفي ذات السياق، تابع المهندس مجدي يوسف أعمال التوريد والتركيب للمهمات الكهربائية للمشروع، موجهاً بسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمني لتحقيق الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وتلبية التوسعات المستقبلية للمدينة.

تركيب المهمات الكهربائية محطة الصرف الصحي مجدي يوسف جهاز تنمية مدينة النوبارية

الخبر التالى:

"السلع التموينية": مناقصة محدودة لتوريد زيت خام بحد أدنى ٣٠٠٠ طن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
112

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

199

متعافون اليوم

285577

إجمالي الإصابات

16630

إجمالي الوفيات

234449

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا