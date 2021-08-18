ضبط 34 عملة أثرية بمطار القاهرة

كتب- مصراوي:

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إن الوحدة الأثرية بالتعاون مع إدارة الجمارك بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، نجحت في ضبط 34 عملة أثرية، كانت بحوزة أحد الركاب وذلك أثناء محاولة تهريبهم.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، في بيان اليوم، أنه فور تلقي مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة بلاغ من إدارة جمارك مبني الركاب رقم 2 باشتباه أثرية العملات المعدنية، تم تشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الأثرية دينا محمود، والتي أكدت أثرية العملات المضبوطة ومصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار طبقا لحماية قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وقال حمدي همام رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن العملات المضبوطة ترجع إلى حقب تاريخية مختلفة ضمت دينار من العصر العباسي عليه كتابات بالخط الكوفي، و24 عملة معدنية دائرية الشكل من العصر العثماني وعصر السلطان حسين كامل، بالإضافة إلى عملة ذهبية ضربت في مصر عام 1255، و 8 عملات معدنية ترجع لعهد الملك فؤاد الأول منها عملة ذهبية عليها صورة للملك وأخرى ترجع لعهد الملك فاروق.